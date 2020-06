Camogli: è nata la nuova Associazione “Insieme per il Boschetto”

Dall’Associazione ricreativo-culturale “Insieme per il Boschetto” riceviamo e pubblichiamo

Sono trascorsi più di quattro anni da quando, nell’ottobre del 2015, un gruppo di amici si riunirono nel locali del Santuario per iniziare a pensare “come” celebrare il V centenario dell’ Apparizione di N. S. del Boschetto (1518 – 2018). Certamente non iniziative strettamente religiose, ma manifestazioni “esterne” che fossero da stimolo per quanti, camoglini doc, camoglini “di importazione” e turisti più o meno affezionati alla nostra Città, avrebbero potuto riflettere su quell’evento e sulle ricadute sociali e culturali maturate in mezzo a noi dopo tale data. Da lì a poco gli incontri si susseguirono ed il numero dei partecipanti aumentò fino a portare, nel maggio 2016, alla costituzione del “Comitato 500 anni Apparizione N. S. del Boschetto”.

Fin da subito, si pensò di creare un nuovo allestimento degli ex voto marinari presenti nel Chiostro del Santuario: il precedente, infatti, risaliva al 1992 ed era giunto il momento di un riordino generale. Ci sembrò naturale affidare il nuovo percorso museale alla nostra concittadina, Dott.ssa Farida Simonetti, che aveva curato il precedente allestimento e che, anche da queste pagine, desideriamo ringraziare per il prezioso lavoro svolto con passione e competenza. A completamento di tale lavoro, è in fase di stampa il nuovo volume “Ex voto marinari del Santuario di N.S. del Boschetto di Camogli” (Ed. Tormena).

A partire dalla festa del Santuario del 2 luglio 2016 iniziammo quindi, non senza timore per la novità dell’idea, ad organizzare uno stand gastronomico sul piazzale del Santuario: ciò con lo scopo di reperire fondi necessari per organizzare eventi nel periodo fino al 31/12/2019, data in cui si è conclusa, come da Statuto, l’attività del Comitato. Grazie al supporto di numerosi volontari e alla disponibilità di giovani e giovanissimi che si prestarono per il servizio ai tavoli, fu un successo clamoroso e da allora l’ iniziativa è sfociata in un appuntamento fisso.

Di seguito un elenco delle manifestazioni più significative:

– giugno 2017 Venti lenti sugli ex voto: ingrandimenti realizzati da studenti e cittadini raffiguranti particolari degli ex voto;

– giugno 2018 Installazione della illuminazione permanente facciata Santuario (Ditta Verdina) e Inaugurazione nuovo allestimento ex voto alla presenza di Autorità civili e religiose;

– 1 luglio 2018 Apertura dell’Anno giubilare un “corteo” partito dal Porto, ha visto la presenza delle principali associazioni locali e delle Autorità, accompagnato dai rematori del “Dragun” e dal Concerto itinerante di Campane ha raggiunto il Santuario, per la S. Messa celebrata dal Cardinale Angelo Bagnasco, nostro Arcivescovo;

– 20 ottobre 2018 Annullo filatelico (in collaborazione con Poste Italiane) e Raduno di campanari della nostra Diocesi (in collaborazione con Associazione Campanari Liguri);

– 26 aprile 2019 Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi sull’Iconografia Mariana (in collaborazione con Fondazione Teatro Sociale di Camogli);

– 23 giugno 2019 Installazione della illuminazione permanente Campanile e Concerto “Coro del Cinquecentenario”: costituitosi per l’occasione e formato da coristi provenienti dalle diverse realtà corali di Camogli ha eseguito musiche di ispirazione mariana composte dal sacerdote camogliese Stefano Ferro (1871 – 1953);

– 1 luglio Commedia dialettale “47 o morto ch’o parla” a cura della Compagnia teatrale S. Fruttuoso di Genova.

Dall’apertura del rinnovato spazio museale del chiostro, grazie alla presenza di volontari e di studenti dell’Istituto Nautico “C. Colombo” di Camogli, il sabato mattina lo stesso è visitabile dalle 9.30 alle 11.30 e, su appuntamento, sono possibili visite guidate.

In questa sede ci teniamo a ringraziare gli studenti del Nautico per il prezioso lavoro di identificazione dei punti-nave relativo ai quadri esposti, nonché l’Amministrazione Comunale (in particolare la Dott.ssa Elisabetta Caviglia) per il contributo concesso, fondamentale per la realizzazione del museo.

Cogliamo l’occasione, per esprimere un doveroso ringraziamento anche a quanti, in questi anni, ci hanno sostenuto, guidato, incoraggiato, suggerito idee per degnamente festeggiare la nostra Patrona.

Il Comitato, come scritto, ha terminato la propria attività lo scorso 31 dicembre, ma vogliamo rassicurare che l’attività intrapresa non terminerà: in questi giorni, infatti, è sorta la nuova Associazione ricreativo-culturale “Insieme per il Boschetto” (alla quale ognuno potrà aderire…) per proseguire il lavoro intrapreso.

L’eredità lasciata dal Comitato consisterà nella presentazione del nuovo libro sugli ex voto in programma il prossimo mese di novembre, e nella sistemazione del campetto situato dietro al Santuario (già iniziati i lavori) mentre, grazie ad una convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale, lo spazio per i più piccoli verrà opportunamente rinnovato.