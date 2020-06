Un motociclista di 51 anni, a Calvari in Fontanabuona, è uscito dalla pista da cross procurandosi un grave trauma toracico e ad un arto. Sul posto l’automedica del 118 e la Croce Rossa di Cicagna. Dato che l’elicottero dei vigili del fuoco di Genova era impegnato in un servizio a Porto Venere, è intervenuto l’elisoccorso di Alessandria che ha prelevato il paziente, in codice rosso, trasportandolo al pronto soccorso del San Martino.