Autostrade: Tortona-Rapallo in 4.30 ore. Esposto di Bagnasco

Oggi in A-12 anche volontari a distribuire bottiglie d’acqua ai viaggiatori estenuati. La gita al mare si trasforma in un viaggio all’inferno con code prolungate sotto il sole; senza dati certi sull’ora di arrivo; senza assistenza. Anziani, bambini e cardiopatici in grave difficoltà. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, sulla scia di quanto fatto dal collega di Arenzano, è intenzionato a presentare un esposto alla Procura sui lavori che costringono a deviazioni di careggiata, restringimenti di corsia e code.