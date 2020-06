Recco: spiaggia centrale, sopralluogo di Gandolfo

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Sopralluogo del sindaco Carlo Gandolfo per verificare l’andamento degli interventi di manutenzione in corso nella spiaggia centrale, programmati per rendere fruibile a cittadini e turisti questo tratto di litorale. Il tratto di costa sta per essere rimesso completamente a nuovo con il ripristino e lo spianamento dell’arenile, dopo l’intervento di ripascimento e di pulizia dai detriti, aumentando sensibilmente lo spazio a disposizione dei bagnanti.

“L’intervento è stato realizzato per favorire un migliore accesso alla spiaggia – hanno spiegato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – ma anche per agevolare il mantenimento delle distanze di sicurezza per il Covid 19. Abbiamo verificato che gran parte degli interventi sono andati a buon fine determinando una buona situazione. Questo tratto di costa sarà presto assolutamente fruibile e sarà oggetto di una costante manutenzione durante l’estate”. Sulla spiaggia dei Frati, inoltre, sono state eseguite opere per la sistemazione di un muretto e le riparazioni programmate per rendere fruibili le docce. I lavori sono in corso e proseguiranno fino al loro completamento.