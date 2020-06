Rapallo: paura delle vipere, doppio intervento dei vigili del fuoco

L’amore della campagna non vuol dire conoscerne i segreti. Può capitare di confondere una biscia d’acqua per una vipera. Di fronte a un rettile l’unica risorsa può essere quella di chiedere l’aiuto dei vigili del fuoco.

Oggi pomeriggio a Rapallo è successo due volte. La prima a San Martino dove pare una biscia avesse avuto un contatto ravvicinato con una signora; il secondo caso in via Aspotà a Savagna, zona di Santa Maria del Campo dove un rettile si era arrotolato dentro una cassetta contenente un contatore. Ieri l’allarme era scattato in zona golf per la presenza di una presunta vipera, resasi poi irreperibile..