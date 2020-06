Portofino: magliette di Outdoor al personale sanitario

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

Consegnate stamani dai ragazzi di Outdoor Portofino, davanti al Pronto Soccorso, oltre 80 t-shirt da distribuire al personale sanitario dell’Ospedale Policlinico San Martino come gesto di ringraziamento e riconoscimento per il lavoro svolto durante l’emergenza coronavirus. La donazione proviene dalla campagna di autofinanziamento ‘Maglietta Sospesa’ che Outdoor Portofino ha lanciato nel mese di aprile sia per sopravvivere alla crisi economica derivante dal blocco totale delle attività, sia per dare la possibilità di dire ‘grazie’ a chi, da marzo, si è occupato in prima linea dell’emergenza Covid-19.