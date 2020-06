Ponte Morandi: onorificenze al merito della Repubblica

Dalla Prefettura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Nella cornice della Sala del Consiglio a Palazzo del Governo, si è tenuta stamattina la cerimonia conclusiva di un programma di tre momenti dedicati, nel corso della settimana, alla consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, destinate a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione”.

Alla presenza del Sindaco Marco Bucci, dell’Assessore regionale Ilaria Cavo in rappresentanza del Presidente della Regione, sono stati insigniti delle onorificenze, conferite con decreto del Presidente della Repubblica, donne e uomini dei Vigili del fuoco, delle Forze dell’ordine, rappresentanti della Prefettura e delle Istituzioni locali, operatori del 118, rappresentanti del volontariato di protezione civile che, nel drammatico contesto emergenziale seguito al crollo del Ponte Morandi, si sono distinti – ciascuno nel proprio ruolo – offrendo un contributo importante nel segno della professionalità, della solidarietà, dell’altruismo, dell’adempimento del dovere.

Una cerimonia – ha detto il Prefetto Carmen Perrotta nel corso del suo intervento – che intende esprimere pubblicamente, a nome della Nazione, una manifestazione collettiva di gratitudine, una testimonianza corale di apprezzamento e di orgoglio per l’esempio di altissimo servizio offerto in un’esperienza drammatica che rimarrà legata per sempre alla storia di questa città.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Questore, il Vice Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco che hanno presieduto alla consegna delle benemerenze agli insigniti dei rispettivi corpi di appartenenza.

Alla presenza di una rappresentanza del “Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi”, il Prefetto ha infine rivolto un commosso ricordo alle 43 vite tragicamente scomparse nel giorno del crollo e ai familiari assurdamente privati, in brevi attimi, degli affetti più cari.