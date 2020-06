Ne: “Vogliamo che il Marsano rinasca; è una battaglia unitaria”

Dal Gruppo Consiliare Unità Democratica Per Ne riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Scuola agraria Marsano di San Colombano certenoli.

Si informa che, a latere, durante la seduta del Consiglio Comunale di Ne, in data 19 giugno 2020, il Gruppo Unità Democratica per Ne ha invitato il Sindaco a prendere posizione sulla paventata non partenza della prima classe dell’istituto Agrario Marsano con sede a San Colombano Certenoli.

Si teme che tale eventualità possa provocare la chiusura totale di tale istituto scolastico e ciò avrebbe conseguenze negative per l’auspicabile ripresa del comparto agricolo,

Si è inoltre chiesto di far rinascere l’istituto con un nuovo collegamento sul territorio in sinergia con le varie realtà enogastronomiche, con convenzioni con le amministrazioni comunali per integrare i giovani allievi con le aziende agricole disponibili.

E’ una battaglia unitaria da portare avanti per un nuovo modello di sviluppo ecosostenibile,

Consiglieri Comunali Unità Democratica per Ne

Il Capogruppo: Marco Bertani

I Consiglieri: Nobile Giuseppe e Cassinelli Alessandro