Lavagna: ‘Premio Dallorso’, ecco i giudici

Dall’associazione Agorà di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Direttivo dell’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna #nonsiferma…. non appena le disposizioni governative lo hanno permesso, sono stati consegnati ai Giudici di categoria i curricula dei candidati al “Premio Francesco Dallorso”.

Per l’Edizione 2020 i giudici di categoria saranno:

La scrittrice e grafica-illustratrice Dott.ssa Valeria Corciolani per le Categorie “Letteratura e Poesia” e “Letteratura digitale interattiva/Progetti multimediali/Video”.

Valeria Corciolani è nata e vive a Chiavari. Laureata in Belle Arti, lavora come grafica-illustratrice e conduce corsi nelle scuole per avvicinare i bambini all’arte e alla creatività. Nel 2010 pubblica per Mondadori il suo primo romanzo, Lacrime di coccodrillo e il racconto Il Gatto, l’Astice e il Cammello (Antologia “Giallo Panettone”, Mondadori). Prosegue con Mephisto (Antologia “Animali noir”, Falco Editore) e con Emma Books pubblica Il morso del ramarro (finalista al Premio internazionale di letteratura Città di Como 2015), il racconto Pesto dolce – la ricetta della possibilità e La mossa della cernia. Con Acqua passata (2017) inaugura la serie della colf e l’ispettore per Amazon Publishing, a cui seguono Non è tutto oro (maggio 2018), A mali estremi (novembre 2018) e E come sempre da cosa nasce cosa (novembre 2019). Suoi racconti sono presenti in varie antologie a scopo benefico (fra cui Taglia e cuci ne “Il Ponte”, Il Canneto Editore e Cenere alla cenere ne “Il bivio”, Oakmond Publishing), un racconto per la Guida Liguria allegato a Repubblica, e nel maggio 2019 ha scritto e illustrato la favola “Mai perdere la testa” pubblicata da Grappolo di Libri editore. Ha illustrato il libro per ragazzi In principio era il Kaos Oakmond Publishing e la fiaba Togliete il lupo dalle favole di Roberto Centazzo, sempre per Grappolo di Libri editore. Il 21 luglio 2020 uscito il nuovo romanzo per Amazon Publishing Peggio per chi resta.

L’Architetto e illustratrice Raffaella Vernazza per le Categorie “Arte” e “Fotografia”.

Raffaella Vernazza. Architetto ed illustratrice, chiavarese dalla nascita (1974), si diploma all’Istituto Statale d’Arte di Chiavari, consegue la laurea in Architettura a Genova e durante i primi anni di professione frequenta la Scuola Chiavarese del Fumetto, diretta da Enrico Bertozzi. Nel 2011 illustra L’agenda V. Entella 2012, dopo le edizioni di Didi Coppola ed Enrico Bertozzi e fino al 2014 segue la comunicazione e la grafica della società. Studia ed approfondisce la tecnica dell’acquarello, applicata soprattutto ai ritratti. Dal 2005 insegna tecnologia e disegno presso la pubblica istruzione e privatamente. Nel 2017 partecipa alla stesura del saggio “L’emozione delle Immagini”, (Ivo Milazzo, 2018, Nicola Pesce editore) con un capitolo dedicato alla geometria nelle immagini. Realizza storyboard per spot tv e le copertine dei 5 volumi fantasy “Time Puppets” (Marco Ricchini, Ed. Del Faro). Collabora da due anni con la galleria Spazio Papel (via Savona, Milano) e dall’anno scorso si è avvicinata al mondo del Carnet, durante un viaggio alle Hawaii con “Haloa Baby” e poi a marzo di quest’anno con “Coronadiary”.

Lo sportivo Luca Mangiante per la Categoria “Sport”.

Luca Mangiante è nato a Chiavari il 10/02/1971. Sposato, tre figli.

Inizia la pratica sportiva con la Ginnastica Riboli poi gioca a calcio nella US Lavagnese.

Nel febbraio 1985 apre la Piscina di Lavagna ed inizia a nuotare. A settembre 1985 vince per il nuoto la medaglia d’oro e la medaglia di bronzo ai Giochi della Gioventù a Roma.

Inizia a praticare la pallanuoto: Capitano della Rari Nantes Lavagna per tanti anni.

Campione del Mondo Militare in San Pietroburgo ad ottobre 1994.

Il Prof. Andrea Chincarini per la Categoria “Scienze”.

Andrea Chincarini, fisico, ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dopo una parentesi quinquennale post laurea in Germania e negli Stati Uniti svolge ricerca nel campo dei rivelatori per onde gravitazionali a partire dagli anni 2000.

Si occupa principalmente di modelli matematici, analisi dati, intelligenza artificiale e statistica applicati in diversi ambiti della fisica sperimentale che includono, tra l’altro, anche significative ricerche nel campo delle neuroscienze e della fisica medica.

E’ attualmente responsabile locale e membro del VIRGO Scientific Committee dell’esperimento INFN VIRGO, coordinatore della quinta Commissione Scientifica Nazionale e docente del corso di Onde Gravitazionali (curriculum di Laurea Specialistica in Fisica) e alla scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell’Università degli Studi di Genova. E’ stato responsabile di numerosi progetti di ricerca sia italiani che europei ed è membro di diverse società scientifiche.

Dopo avere conseguito anche il dottorato in Neuroscienze, fonda un gruppo di ricerca dedicato alla ricerca di biomarcatori nell’imaging neurologico nucleare per la diagnosi precoce e differenziale di malattie neurodegenerative.

E’ autore di più di 200 pubblicazioni tra lavori su riviste internazionali, monografie e libri

Da sei anni questo evento culturale è uno dei punti di forza della nostra Associazione. Nelle prime cinque edizioni sono stati premiati giovani di grande talento e Agorà, in molti casi, ha continuato a seguirli nel loro percorso artistico e culturale.

Per questi motivi e soprattutto per i giovani che hanno presentato la loro candidatura, non abbiamo voluto annullare per l’anno 2020 il Premio Dallorso. La Cerimonia di premiazione, che era prevista per il giorno 18/04/2020 presso l’Auditorium Campodonico di Lavagna, si terrà molto probabilmente dopo la riapertura delle scuole.

Cosciente della necessità di dare priorità alla salute e di rispettare le disposizioni governative, il Direttivo comunicherà più avanti la nuova data della Cerimonia di premiazione.

Una cosa è certa, in prima fila ci saranno due posti riservati: uno per il Maestro Scultore Francesco Dallorso e uno per il Preside Prof. Glauco Berrettoni che sono sempre stati presenti alla cerimonia e con il loro esempio e la loro vita hanno fortemente creduto nei giovani e nelle loro grandi potenzialità.