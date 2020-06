Fontanabuona: riunione sul tunnel, i parlamentari presenti

Domani alle 15.30, presso il Teatro comunale di Cicagna, a Monleone, riunione sul tunnel della Fontanabuona convocato dall’avvocato Gabriele Trossarello, già sindaco di Moconesi e portavoce dei sindaci della vallata.

In un comunicato Trassarello spiega:

“Alla riunione hanno dato l’adesione all’invito loro rivolto i seguenti parlamentari:



1) Vito Vattuone (Senatore – PD);



2) Francesco Bruzzone (Senatore – Lega);



3) Luca Pastorino (Deputato – Leu);



4) Roberto Bagnasco (Deputato – Forza Italia);



5) Manuela Gagliardi (Deputato – Cambiamo!);



6) Edoardo Rixi (Deputato – Lega);



7) Raffaella Paita (Deputato – Italia Viva);



8) Lorenzo Viviani (Deputato – Lega);



9) Roberto Cassinelli (Deputato – Forza Italia).



Interverrà il dott. Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio di Genova.



Non è stato invitato il livello regionale onde evitare interferenze sulla campagna elettorale in corso.



La riunione non sarà aperta al pubblico, ma solo agli amministratori ed alla stampa.



L’onorevole Roberto Traversi (Sottosegretario alle Infrastrutture), pur comunicando di non poter partecipare, ha altresì preannunciato un incontro in Valle con i Sindaci nei primi giorni di Luglio. Non hanno dato adesione altri parlamentari del Movimento 5 Stelle.

L’oggetto della riunione sarà il seguente: chiedere ai nostri parlamentari, nel caso in cui non venisse revocata la concessione ad Autostrade spa, di inserire il collegamento Fontanabuona / Costa tra le opere di carattere risarcitorio a carico di Autostrade stessa.

Nel caso, in cui, invece il Governo dovesse revocare le concessioni, individuare una modalità alternativa concreta di finanziamento e realizzazione dell’infrastruttura.