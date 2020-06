Chiavari: domani il flashmob per dire che ‘nessuno è straniero’

Dall’area comunicazione del Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Da quattro anni, il 20 giugno, grazie all’impegno di tante organizzazioni e di tanti cittadini, nel levante ligure si tiene la Giornata Mondiale del Rifugiato, un momento ideato e promosso per invitare a una riflessione partecipata sulla condizione di chi è obbligato a fuggire, lasciando la propria vita alle spalle.

Solo nel 2019, sono state oltre 70 milioni le persone costrette a mettersi in cammino, abbandonando casa, lavoro, affetti, sogni a causa di guerre, violenza, fame, cambiamenti climatici, persecuzioni. La domanda “E se fossimo noi?” è particolarmente significativa quest’anno, durante un momento così nuovo e complicato per la maggior parte di noi. Un tempo che ha sospeso, seppur per pochi mesi la nostra vita, facendoci provare cosa siano la precarietà, l’attesa, la solitudine, l’incertezza. Facendoci spesso pensare che non sarà più tutto come prima.

A maggior ragione, in tempi di paura e di distanze, anche il Villaggio del Ragazzo si unisce ai promotori di questa Giornata Mondiale del Rifugiato 2020, perché valga la pena rinsaldare la comunità civile con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione: piazze virtuali come Facebook e piazze fisiche, come Piazza Mazzini a Chiavari dove sabato 20 giugno 2020 alle ore 17:30 si terrà un flashmob per ricordare che “Nessuno è straniero perché tutti siamo stranieri di qualcun’altro.”

