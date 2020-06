Camogli: affidati i lavori per la nuova passerella di via Bettolo

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Terminato il periodo di isolamento fiduciario per 2 residenti rientrati dall’estero, restano 3 i concittadini in quarantena e 3 i positivi. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio. Dal 3 giugno è decaduto l’obbligo di quarantena di 14 giorni per i cittadini provenienti dai Paesi dell’area Schengen e dal Regno Unito e Irlanda del Nord, per il resto dei paesi europei dal 15 giugno.

Sono terminati i lavori per il cornicione pericolante di Via Ruffini e nel primo pomeriggio è stata ripristinata la normale circolazione.

Sono stati affidati i lavori per la nuova passerella pedonale a sbalzo di via Bettolo, che collegherà l’incrocio di via Lorenzo Bozzo con la scala di fronte all’istituto Nautico. Valore dell’opera oltre 130.000€. I lavori partiranno probabilmente nella seconda metà del mese di settembre.

Importante ritrovamento nei nostri fondali: durante un’immersione, i due sommozzatori professionisti Gabriele Succi ed Edoardo Sbaraini, hanno scoperto un relitto. Dopo la segnalazione alla Soprintendenza e una serie di immersioni degli stessi scopritori con operatori subacquei della Soprintendenza e dei Carabinieri Subacquei, è stato confermato il grande interesse del ritrovamento: la parte di scafo visibile può essere riconducibile ad un relitto della prima età moderna, di cui oggi sono noti pochissimi esempi nel Mediterraneo. Gli studi ovviamente sono ancora in corso e, vista l’importanza del sito, la Soprintendenza sta sviluppando un ampio progetto di ricerca con partners internazionali, per precisarne datazione e caratteristiche tecnico-costruttive e tentarne, in ultimo, l’identificazione. Non è un mistero che lo specchio di mare di Punta Chiappa sia stato scenario nel 1579 del noto naufragio della grande nave ragusea Santo Spirito e S. Maria di Loreto, oggetto a partire dagli inizi degli anni ’70 del secolo scorso di ripetuti tentativi e successivi programmi di ricerca, la cui storia può essere ricostruita nel dettaglio grazie ai documenti conservati a Genova e in numerosi altri archivi italiani ed europei.