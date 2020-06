Camogli: acqua, scoppia tubo a San Rocco, salta l’erogazione

L’erogazione doveva riprendere alle 18, ma i lavori proseguono dopo che in tarda mattinata, a San Rocco di Camogli, davanti alla chiesa era saltato un tubo dell’acqua creando una cascata; allagando prima un giardino poi un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo ed i tecnici Iren che, per riparare il guasto hanno prima tentato di chiudere un rubinetto, ma essendo guasto, hanno dovuto chiudere una valvola e sospendere l’erogazione in una vasta zona di Camogli.