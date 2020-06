Avegno-Uscio: operatori sanitari premiati in Prefettura

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

Premiati stamattina, nel palazzo della Prefettura, Silvano Ruffoni, Giuseppe Lombardi (Uscio) e Giorgio Picasso (Avegno), rispettivamente medico, infermiere e operatore tecnico del Servizio 118, per lo straordinario lavoro svolto durante la complessa e articolata gestione dell’emergenza seguita al crollo del Ponte Morandi. Contestualmente, gli stessi premiati si sono distinti anche quest’anno per il lavoro svolto in prima linea durante l’emergenza coronavirus.