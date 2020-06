Zoagli: sabato “MercaTiamo”

Da EgoenergyFreetime riceviamo e pubblichiamo

20 – 21 Giugno 2020

Mostra Mercato Manufatti con Amore

Pronti, Posto Via….. e che Estate sia!!!!!!

E anche Zoagli è pronta a tagliare il nastro del “via” della stagione estiva più assurda di sempre e a fare gli onori di casa, è l’Associazione EgoenergyFreetime, con il patrocinio del Comune di Zoagli, adottata da quest’ultimo da 18 anni.

Abbiamo dovuto ridimensionare, per la normativa covid19, un progetto iniziale che si svolgeva in 4 giornate con interventi distinti, e come tutti viviamo 1000 incogniter, come se i nostri 35 anni di esperienza non fossero sufficienti, ma dobbiamo ingranare la 1° e anche se “gratterà” comunque avremo preso l’avvio.

Via aspettiamo!!!!!!

Info 349/1676407