Sestri: uccisi 2 cinghiali; reti a protezione A-12 con varchi

Da Eugenia Silvia Rebecchi, Associazione Ayusya riceviamo e pubblichiamo il testo dela lettera inviata a Regione e Autostrada



Nella giornata di ieri, siamo stati contattati da un cittadino allarmato dal fatto di aver notato, nella zona dell’autogrill di Sestri Levante, alcuni uomini con gilet color arancio ed almeno un fucile (ore 12 circa).

Abbiamo immediatamente contattato il gruppo di recupero ungulati dell’ATC: erano stati incaricati loro della soluzione di un problema legato alla presenza di tre cinghiali, due adulti ed uno cucciolo in un prato limitrofo all’autostrada ove alcuni operai avrebbero dovuto praticare sfalcio dell’erba. Risultato? Due esemplari abbattuti (proprio gli adulti, contravvenendo a quanto più volte osservato: gli esemplari anziani sono proprio quelli che, per motivi etologici, contengono l’incremento demografico).

A prescindere dalla contrarietà con cui abbiamo appreso l’accaduto, ci preme sottolineare un grave problema, a nostro avviso, sotto stimato: le reti di contenimento che corrono lungo tutto il tratto autostradale sono, in certi punti, carenti di mantenimento ordinario e straordinario necessari per una corretta soluzione di continuità; pertanto gli animali selvatici così come quelli domestici sfuggiti al controllo del legittimo proprietario (es.: cani da caccia) possono accedere al tratto carrabile con gravi disagi per il traffico stradale, potenzialmente fonte di importanti incidenti, anche mortali, per sè e per gli altri.

In tal contesto, rimanendo a disposizione per un confronto con le parti, ci sentiamo di sollecitare interventi rivolti a verifiche approfondite su tutto il tratto autostradale, soprattutto nei tratti più volte chiamati in causa per incidenti a tema.

Auspicando una pronta presa di coscienza rimaniamo in attesa di un riscontro costruttivo.