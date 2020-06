Sestri: siglata la collaborazione tra MuSel e Galleria Rizzi

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

Nasce a Sestri Levante una nuova ed importante collaborazione, che vede protagonisti le due realtà culturali del territorio: il MuSel – Museo Archeologico e della Città situato presso Palazzo Fascie Rossi in Corso Colombo e la Galleria Rizzi, l’elegante palazzina storica affacciata sulla Baia del Silenzio.

Una sinergia nata da obiettivi e valori comuni come la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e storico di Sestri Levante ma soprattutto volontà di veicolare una simile ricchezza ai propri cittadini e non solo, creando interesse e consapevolezza. La storia e la tradizione diventano il fil rouge che accompagna i visitatori alla scoperta della cittadina ligure passeggiando tra i caratteristici vicoli del centro storico.

Dichiara Marzia Dentone, Conservatrice Museale del MuSel: “Come storica e studiosa sono da sempre stata affascinata dalla Galleria Rizzi che oltre ad essere museo d’arte è anche una casa museo di fine ‘800, unica nel suo genere, divenuta ormai un celebre elemento iconico di spicco tra le colorate case che fanno da cornice alla Baia del Silenzio. Unica come il MuSel, che di anno in anno riesce a far crescere il numero dei suoi visitatori confermandosi un prezioso valore aggiunto per la nostra città. Confidiamo che questo sia l’inizio di un nuovo percorso che potrà scandirsi con iniziative condivise ed interessanti appuntamenti.”

Mantenendo il biglietto del MuSel sarà possibile usufruire di un biglietto scontato presso la Galleria Rizzi al costo di Euro 3,00 anziché Euro 5,00 (costo del biglietto intero) stessa tariffa e stessa agevolazione per il MuSel per chi si presenterà con il ticket di Galleria Rizzi (costo del biglietto intero Euro 5,00, tariffa agevolata ad Euro 3,00).

Dichiara Francesco Baratta, presidente della Fondazione Galleria Rizzi: “Con questa convenzione si avvia una significativa collaborazione tra due realtà locali che condividono gli stessi obiettivi di valorizzazione e promozione del patrimonio. Al compiacimento per questa bella iniziativa di tutto il Consiglio d’Amministrazione, si unisce quello della Soprintendenza, rappresentata dalla dott.ssa Alessandra Cabella, che riconosce in questo accordo un valido interesse per avviare forme di collaborazione nel campo della valorizzazione del nostro patrimonio culturale”.

“Stiamo vivendo un inizio di post-pandemia all’insegna del recupero della vacanza in Italia: questa convenzione tra Galleria Rizzi e MuSel, pensata per far scoprire due luoghi unici del nostro territorio è un primo passo per guardare al futuro con fiducia. Creare nuove sinergie e reti di lavoro facilita non solo la promozione ma la percezione stessa di una località, che mai come ora deve essere valorizzata come un sistema unico e partecipativo” conclude la Sindaca Valentina Ghio.

Orari di ingresso MuSel (Corso Colombo 48): tutti i giorni la mattina dalle ore 10 alle ore 13, il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17, iat@comune.sestri-levante.ge.it.

Orari di ingresso Galleria Rizzi (Via Cappuccini 8): mercoledì dalle ore 16 alle ore 19 (dal 17 giugno al 30 settembre), venerdì dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (dal 19 giugno al 4 settembre), sabato dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (dal 20 giugno al 5 settembre) e domenica dalle ore 10 alle ore 13 (dal 14 giugno al 25 ottobre), info@galleriarizzi.com.