Sestri: “Nuovo aiuto di Dio”, bandiera blu e varo

da Gian Renzo Traversaro riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco di Sestri Levante ha consegnato la bandiera blu delle spiagge sestresi all’Associazione Amici del Leudo con la seguente motivazione:

“La Bandiera Blu rappresenta un traguardo e al contempo un punto di ripartenza importanti per la nostra città, sia per gli operatori turistici e balneari del territorio che per chi del mare, della sua storia e della sua tradizione ha fatto il proprio elemento naturale.

Per questa ragione questa mattina abbiamo consegnato una Bandiera Blu all’associazione Amici del Leudo, che da tanti anni si occupa della tutela e della valorizzazione del leudo “Nuovo Aiuto di Dio”, che come molti di voi sapranno, nei mesi in cui non è in acqua è ricoverato sulla spiaggia dei “Balin”.”

Contemporaneamente è stato concordato il varo del Leudo 2020 nei giorni Venerdì 26 Giugno e sabato 27 Giugno con le seguenti modalità:

venerdì: predisposizione dell’attrezzatura, liberazione della spiaggia e movimento dell’imbarcazione verso la battigia,

sabato: messa in opera dello scalo per raggiungere la profondità necessari per galleggiare, spinta in acqua fin dove arriva il mezzo meccanico, tiro a mano da bordo per la restante distanza, sgancio del vaso e sfilamento dallo scafo, ricupero dell’invasatura e di tutta l’attrezzatura, navigazione del leudo fino alla boa di ormeggio, alla fine vino e focaccia per tutti.