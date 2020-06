Sestri: delitto Olivieri, confermati 30 anni di carcere

Delitto Olivieri, condanna confermata in appello.

Il delitto a Sestri Levante, in uno scantinato di via Roma dove la vittima era stata attirata con una trappola. Il 23 novembre del 2017 Antonio Olivieri viene trovato privo di vita. Partono le indagini della polizia che, anche grazie alle telecamere, portano a Paolo Ginocchio, oggi 48enne, convivente dell’ex moglie di Olivieri, Gesonita Barbosa, oggi 37enne; lui come esecutore del delitto, lei come mandante. Il 5 dicembre i due vengono arrestati; negano, ma gli indizi diventano prove. Il 5 aprile 2019 la condanna in primo grado a trent’anni di carcere. Martedì scorso la Corte d’Appello ha confermato la sentenza.

