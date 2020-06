‘Santa’: “Perchè l’ufficio postale osserva orari ridotti?”

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Nonostante siano trascorse alcune settimane dalla riapertura di molte attività, l’Ufficio Postale di Santa Margherita Ligure continua ad applicare orari ridotti, con apertura soltanto al mattino dalle 8.20 alle 13.30 e con totale chiusura pomeridiana.

Tutto ciò crea notevole disagio agli utenti, con code lunghissime di clienti che devono attendere, in fila, lungo via Roma, nonostante i divieti di assembramenti e di contatti troppo ravvicinati. Non parliamo poi dei disagi per le persone anziane (costrette ad aspettare il proprio turno in piedi) e, in caso di pioggia, a dover attendere all’aperto con tempi medi di attesa di oltre mezz’ora.

Di questa situazione il sindaco di S. Margherita Ligure Paolo Donadoni è già al corrente da oltre un mese e mezzo, ma non ci risulta che l’amministrazione abbia avanzato proteste o quanto meno richieste alla Direzione Provinciale delle Poste per una riapertura pomeridiana degli uffici, che consentirebbe di alleggerire le code.

Da notizie in nostro possesso, sembra anzi che la Direzione sia orientata a prorogare, sicuramente per tutta l’estate e forse per sempre, questo orario “ridotto” che penalizza una Città turistica come Santa Margherita Ligure e costringe molti utenti a recarsi nella vicina Rapallo per effettuare i servizi in un minor tempo possibile, sia pur con disagio a causa degli spostamenti in altra città.

Da qui l’invito ufficiale, dall’associazione “Tigulliana”, alla Direzione delle Poste Italiane per la riattivazione del consueto orario di lavoro e al sindaco di Santa Margherita affinché avanzi oggi una formale protesta che avrebbe dovuto indirizzare un mese e mezzo fa.