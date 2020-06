Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Pur non essendo consuetudine fare annunci su iter non conclusi, si comunica che il Sindaco Paolo Donadoni, già da alcune settimane, ha in corso contatti sia con Rfi sia con Poste Italiane per la riattivazione dello sportello in stazione e per il prolungamento dell’orario per quanto riguarda le Poste. Trovando interlocutori sensibili alle richieste e alle necessità di Santa Margherita Ligure, si confida in risposte positive.