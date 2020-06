San Colombano: il Marsano perde una classe, FdI incontra i genitori

Dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo

Quello che si appresta è un fine settimana all’insegna del territorio per il coordinatore della provincia di Genova Stefano Baggio con un’agenda fitta di impegni che partono dall’incontro con il Sindaco della città metropolitana Bucci in cui si parlerà anche della situazione di Autostrade per l’Italia e di come Genova, ma anche le due riviere siano martoriate da questa situazione.

“Noi abbiamo una linea condivisa che è quella presentata dal capogruppo a Genova Alberto Campanella, ASPI adotti il metodo Genova con programmazione dei lavori, turni di 7 giorni su sette nelle 24 ore – commenta Baggio – che è la soluzione ai problemi. Per il momento ASPI ha solo promesso, il Governo tace e derubrica la questione ed il territorio ne soffre, ne è esempio eclatante l’abbandono del progetto della Gronda. La Liguria vive sempre più di turismo e già la situazione dovuta al coronavirus rende tutto complesso, ma con l’inerzia di Governo ed ASPI si condannano le imprese locali alla morta per consunzione”.

Il Sabato invece Baggio tornerà sul tema dei trasporti approfondendo la questione del tunnel della Fontanabuona, ma prima sarà a San Colombano per parlare con i genitori dell’istituto Marsano per capire come e perché si arrivi alla soppressione di una classe per mancanza di alunni in un momento in cui si chiede alla scuola di avere meno studenti per classe.

“Oggi il problema della scuola, con questo Governo, è uno dei più seri. Quanto si sta facendo è assolutamente insufficiente, come sempre siamo sul territorio – commenta il vicensidaco di pieve Ligure – per parlare con le persone dei loro problemi quotidiani”.