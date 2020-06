Riomaggiore: il Comune farà cassa con i propri immobili

di Guido Ghersi

Il Comune di Riomaggiore, guidato dal sindaco Fabrizia Pecunia, come la maggior parte degli Enti comunali della provincia spezzina, ha il bilancio in affanno in quanto la crisi del turismo, a causa della pandemia da covid 19 ha messo in ginocchio anche l’Ente di Rio Maggiore che per correre ai ripari, verificherà la consistenza del proprio patrimonio immobiliare disponibile. Infatti saranno individuati gli immobili più redditizi con un’analisi sui possibili guadagni in caso di affidamento in locazione o in gestione. Entro questo mese se ne saprà di più.