Recco: una zona delimitata, riservata ai surfisti

I surfisti rappresentano una realtà importante a Recco. L’ordinamento della Capitaneria di Porto, competente in materia, prevede che non si possano praticare contemporaneamente balneazione e surf; in passato a tale proposito ci fu un contenzioso. I surfisti possono praticare lo sport prima delle 9, dopo le 19 o quando sul pennone sventola la bandiera rossa e le condizioni del mare lo consentano. Ora il Comune sta studiando una soluzione per riservare parte dello specchio acqueo agli amanti della tavola.