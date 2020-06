Recco: sì al rendiconto 2019; modifica al regolamento cimiteriale

Nell’odierna seduta del Consiglio comunale di Recco, svoltasi ancora in modalità online, è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all’anno 2019, con il voto favorevole della maggioranza e del gruppo Civica.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha illustrato i numeri che certificano la solidità dei conti del Comune, il segno positivo del risultato di amministrazione, la consistenza del fondo di cassa al 31 dicembre 2019, pari a cinque milioni e ottocentomila euro, l’avanzo di amministrazione liberamente utilizzabile pari a 1.520.000 euro.

In sede di dichiarazione di voto Gian Luca Buccilli ha evidenziato come nell’esercizio 2019 siano stati conseguiti gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione e quelli di finanza pubblica che attengono alla gestione del debito, alle spese per il personale, alla capacità di riscossione dell’ente e alla tempestività della Ragioneria nel liquidare le fatture emesse dai fornitori. Hanno espresso un voto contrario Sergio Siri e Marcello Napoli; assente Ivana Romano.

Il Consiglio ha approvato un’importante modifica del Regolamento di polizia mortuaria proposta dal consigliere delegato Nanni Capurro, che introduce la possibilità di accogliere le ultime volontà di persone non residenti che desiderano una sepoltura in Recco.

Con il solo voto della maggioranza è stata ratificata la delibera d’incarico per la sorveglianza degli arenili, che determinato un costo pari a 40.000 euro, ritenuto dalle opposizioni spropositato anche in relazione alla modesta frequentazione delle spiagge dovuta a una loro carente manutenzione.

A inizio seduta il presidente Paolo Badalini ha comunicato di aver accolto l’invito di Gian Luca Buccilli di sottoscrivere, a nome dell’intero Consiglio comunale, la petizione con la quale Amnesty International ha chiesto che sia fatta giustizia per George Floyd e la forte condanna di ogni forma di violenza a sfondo razziale.