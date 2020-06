Recco: pulizia in corso, spiagge pronte per il week end

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Saranno pronte per il week-end le spiagge di Recco. Sono in corso le opere di pulizia, programmate dall’Amministrazione comunale sul litorale, che consentiranno a turisti e residenti di godersi al meglio la stagione balneare.

In accordo con l’ufficio ambiente la cooperativa Ma.Ris, cui sono stati affidati i lavori, ha avviato un intervento di adeguata pulizia della spiaggia dei Frati, della scogliera antistante il depuratore, attività momentaneamente sospesa in giornata a causa del mare grosso, e della spiaggia centrale.

Domani mattina i lavori riprenderanno, gli operatori passeranno quindi alle scogliere di Mulinetti, di Ciappea e a tutti gli altri tratti del litorale ricadenti nel territorio comunale per riportare i luoghi in condizioni adeguate. L’operazione sarà poi svolta ogni giorno, dalle ore 6 alle ore 9 del mattino, fino alla fine dell’estate, in modo da tenere pulita la linea di costa e consentire un’adeguata fruizione del litorale.

“Noi siamo pronti per la stagione turistico balneare – precisano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – attendiamo a questo punto che, alla fine della fase 3, le indicazione del Governo siano finalmente chiare per assicurare a tutti un’estate tranquilla priva di complicazioni. Gli accessi alle spiagge libere sono comunque già regolate dagli steward presenti in loco; raccomandiamo sempre di seguire le misure di prevenzione contro la diffusione del Covid 19”.