Recco: falò di San Giovanni, il Comitato dà l’appuntamento al 2021

Il Direttivo del Comitato San Giovanni Battista intende rivolgere a tutta la comunità recchelina (e non solo) un messaggio di serenità e di ritorno alla normalità auspicandoli nel nome del Santo Giovanni Battista e che esso, in particolare, ci porti un momento di riflessione e di preghiera per la prossima festività del 24 giugno che sta per arrivare nel segno della salute e della sicurezza che oggi hanno la massima priorità.

Le difficoltà per le molteplici restrizioni circa le misure anti diffusione del contagio da Covid-19 e il rispetto per le migliaia di vittime a livello nazionale e di tutto il mondo che hanno toccato anche da vicino la nostra Recco ci hanno portato, di conseguenza, a rinunciare a dare il nostro contributo a cornice della festività del Santo e per noi sarà un anno di sospensione e di rinuncia a perseguire questa antica tradizione.

Siamo consapevoli che le nostre antiche tradizioni hanno un immenso patrimonio culturale e sociale per il nostro territorio così come il nostro falò e guarderemo al 2021 sperando di tornare a perseguirle con normalità, distensione e collaborazione impegnandoci ancora di più per mantenerle vive.

Non ci resta che dare ai recchelini e agli ospiti l’appuntamento al 2021 per ritrovarci e onorare tutti insieme, con il nostro glorioso Falò e il vostro prezioso sostegno, la nostra festività di San Giovanni Battista.

Vi aspettiamo!!!