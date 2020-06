RASSEGNA STAMPA. “Maturità tra ansia e incertezze”

Oggi, giovedì 18 giugno, auguri a Gregorio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: pedigree (termine usato per attestare la purezza della razza di un animale). Proverbi: “La fortuna amica d’asini e di pazzi, dei virtuosi nemica mortale”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Maturità al debutto tra ansia e incertezze. A-12: cantieri e incidenti una mattinata da incubo.

Chiavari: pista ciclabile e area pedonale al via, lavori in via Groppo e corso Valparaiso. Chiavari: eliambulanza, Pisani porta il caso in Regione. Carasco: addio a Gina Torre, prima donna camionista.

Rapallo: “Porto Carlo Riva, anche colpi d’arma da fuoco, nel napoletano, per aggiudicarsi l’affare; gli armatori chiamati a pagare lo smaltimento; “Noi in totale buona fede”.

Recco: inaugurato il nuovo ecocentro.

Fase 3: “Posizionati i distanziatori nella spiaggia di San Fruttuoso”; “Gestione degli arenili liberi, i sindaci puntano su app e sito”.