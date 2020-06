Rapallo: Via Diaz interrotta, Iren non ha provveduto

Lavori al servizio del nuovo depuratore di Rapallo con chiusura al traffico di via Diaz ed un cratere nella carreggiata. Poi la ditta Sicrea, controllata dalla Siteco cui Iren aveva affidato il lavoro ha difficoltà e va in liquidazione. Passa il tempo e Iren non ha ancora provveduto a ultimare il lavoro e riconsegnare la strada con carreggiata livellata e asfaltata. Nella viabilità di Rapallo via Diaz è importante. Iren dovrebbe provvedere a ripristinare la viabilità, siamo alla vigilia di luglio. Il Comune tuttavia potrebbe adire a vie legali.