Rapallo: “Serve una rete del gas in via di Landea”

“Realizzare la rete di distribuzione del gas metano in via di Landea, a Rapallo”. È la richiesta di Domenico Cianci, candidato consigliere regionale nella lista civica Toti Presidente, al sindaco Carlo Bagnasco. “Molte famiglie mi hanno manifestato questa esigenza che condivido in toto: consentirebbe una diminuzione dei costi in bolletta e una riduzione degli effetti sull’ambiente. L’attuale alimentazione con GPL, inoltre, risulta potenzialmente pericolosa e comporta complicazioni logistiche vista la difficoltà nel trasporto delle bombole. Italgas attende la richiesta del Comune di Rapallo per poter iniziare l’intervento, quanto mai indifferibile alla luce del delicato contesto economico che stiamo vivendo”.