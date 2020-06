Rapallo: presto dissequestrata la zona Castello

Chiusa l’indagine sulle cause che provocarono un malore ad un giovane turista portoghese; uscito dal mare davanti alla spiaggetta del Castello si era appoggiato al monumento: per afferrarsi perché colpito da un attacco cardiaco o vittima di una folgorazione? A quanto è dato sapere nessuno ha registrato segni di bruciatura sul corpo del ragazzo né dispersioni di corrente all’impianto. Anche se un perito del tribunale sosterrebbe la possibile perdita da un faro (e non dall’illuminazione del Castello) per un difetto di fabbricazione o installazione; dispersione che sarebbe stata registrata al di fuori di ogni incidente probatorio. Oggi prima udienza e probabile imminente dissequestro dell’area sigillata dal 14 agosto 2019, data dell’incidente. L’inchiesta riguarda: Matteo Rossi (ditta Enlight); uffici del Comune e amministratori.