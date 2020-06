Rapallo: le novità nelle risposte a cinque domande

Dopo gli arresti, nessuna novità nella vicenda del porto Carlo Riva di Rapallo. E’ chiaro che arriveranno le istanze dei legali per la scarcerazione di alcuni imputati. Per altro la magistratura andrà avanti con i suoi tempi: rinvio a giudizio o meno degli indagati; poi i tre gradi di giudizio. Tempi lunghi.

A Rapallo la vicenda giudiziaria non interessa più di tanto. In ballo ci sono la sicurezza di parte della città e i posti di lavoro che l’indotto del porto procurava. Il crollo della diga è avvenuto il 29-30 ottobre 2018. Sono passati 20 mesi e nulla è stato fatto. Eppure la conferenza dei servizi, una volta presentato il progetto, aveva dato l’ok sei mesi fa, a gennaio.

Ora le novità possono arrivare dalle risposte precise a queste domande.

Gli eredi dell’ingegnere Carlo Riva, che godono della generale stima, ma forse hanno avallato decisioni sbagliate, riusciranno a mettere insieme una cordata di imprenditori in grado di garantire il pagamento della nuova diga, costo circa 30 milioni?

Gli imprenditori temono che le assicurazioni e gli armatori possano rivalersi dei danni subiti sulla società che gestisce lo scalo?

Il Comune revocherà effettivamente la concessione?

La concessione rilasciata per 50 anni nel 1971, sarebbe scaduta nel 2021; l’ingegnere Carlo Riva dopo una mareggiata nel 2000 rinforzò la diga ottenendo una proroga della concessione di 35 anni, fino al 2056. Visto che la diga, ragione della proroga, è crollata, la concessione scadrà comunque nel 2021?

In caso di revoca il Comune bandirà un gara per una nuova assegnazione o gestirà lo scalo in proprio come fanno o faranno Portofino, Santa Margherita Ligure o Chiavari?

Soprattutto a Rapallo servono certezze sui tempi.