Rapallo: “Il Comune e la gestione del porto”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd di Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Per Sig. Sindaco,

Il Porto interessa?!

Come PD ci chiediamo e chiediamo:

I 300 lavoratori, tra diretti e indotto del Porto, le stanno a cuore?

Per i commercianti della cittadina, per i proprietari delle officine di riparazione navali, i ristoranti, gli alberghi, le agenzie immobiliari, ha valutato il danno economico che ha comportato e comporterà il protrarsi della chiusura del Porto?

Ci chiediamo come pensa di attivarsi per risolvere la situazione venutasi a creare, con gli ultimi avvenimenti giudiziari che hanno portato ad un ulteriore blocco dei lavori per risistemare la diga foranea a protezione anche della città.

Non sarà forse il caso di creare un “tavolo” tematico, come in passato da noi richiesto, proprio per evitare conseguenze come quelle verificatesi?

Rimaniamo in attesa di una risposta che questa volta deve essere data in modo netto e chiaro.

Pensiamo che quando un‘impresa lavora in casa tua, si ha il diritto/dovere di verificarne la competenza, segnalare gli aspetti dubbi e controllare quotidianamente il lavoro svolto.