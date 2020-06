Lavagna: ‘barra dell’Entella e ripascimento, Franco Elter precisa

Dal professor Franco Elter riceviamo e pubblichiamo (Ringraziamo il professore e ricordiamo che fonte dell’articolo era una determina del Comune stesso)



Sono il Prof. Franco Elter, Docente di Geologia Strutturale al Distav – Universitá di Genova e mi permetto di fare una serie di precisazioni su quanto riportato nel Vostro Articolo “Lavagna: materiale alla foce dell’Entella, esami e ripascimento”. Il Comune cerca di apparire trasparente nella esecuzione ed applicazione delle direttive sul ripascimento, applicando il D.M. 173/2016……ok, ma ricordo che esistono anche le regole imposte dall’Ispra a livello nazionale che prevedono per esempio la vagliatura che non é stata eseguita dal Comune di Lavagna, mentre il Comune di Chiavari ha seguito questa direttiva.

La vagliatura permette di suddividere le varie frazioni granulometriche non adatte al ripascimento, in particolare la matrice fine limosa che se impiegata nel ripascimento provocherebbe l’intorbidamento dell’acqua a ridosso della area interessata. Non solo: le analisi sono state eseguite sulla barra “fociva” (!) bene, ma mi si deve spiegare o giustificare perché la draga operante, abbia prelevato una gran quantità di materiale, non dalla barra, ma invece dal fondo del mare antistante la curva della diga foranea del Porto di Lavagna (esiste una serie di fotografie che ritraggono la draga mentre preleva il materiale dal fondo marino e postate con ora e i giorni sul sito di Fb Osservatorio Ambientale Tigullio, ben lontana dalla barra “fociva”).

Non solo: si usa il termine “Messa in sicurezza””…..La messa in sicurezza di un qualsiasi sito non esiste, ma esiste la mitigazione del pericolo. Il termine messa in sicurezza é un termine caro ai politici ma non ha nessuna valenza tecnica.

E a ragione di quanto mi permetto di affermare, per quanto i pennelli di Lavagna siano correttamente posizionati (a differenza di quelli di Chiavari), il ripascimento non ha alcun effetto conservativo finché non si ottempererà alla posa di strutture frangiflutti sommerse davanti all’arenile. Inoltre sono anni (dal 2005) attraverso dati Enea, Cnr, varie Università Italiane, delibere regionali, relazioni del Politecnico di Torino, che affermo come tale prelevamento non mitighi assolutamente il pericolo di esondazione, in quanto la foce presenta, per oltre 1 km davanti alla foc, un cuneo sabbioso di oltre 1 milione e 250.000 m3!!!.

Per mitigare quindi il pericolo di esondazione bisogna togliere questo cuneo sabbioso e se analizzato secondo le normative vigenti, utile al ripascimento, solo con un terzo di tale volumetria si potrebbe allargare la spiaggia di Cavi per 40 metri. Vorrei ricordare che il trasporto annuale solido del Fiume Entella si attesta sui 40.000/50.000 metri cubi.