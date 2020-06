Cogorno: Villaggio del Ragazzo, a Maria Rosa Ivani il ‘Premio Bontà’

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

La giuria dell’undicesima edizione del “Premio Bontà don Nando Negri” presieduta dalla professoressa Elvira Landò Gazzolo, nel centenario della nascita del fondatore del Villaggio del Ragazzo, ha conferito il riconoscimento a Maria Rosa Ivani, quale attestato del suo spirito di carità testimoniato da ben sessantacinque anni di servizio all’interno del Centro San Salvatore di Cogorno.

Storica collaboratrice dell’Opera Diocesana Madonna dei Bambini, e in particolare di don Nando Negri, Maria Rosa arrivò a Villa Parma di Lavagna, dove iniziò l’attività di don Nando a servizio dei più giovani, a soli 13 anni; da lì è iniziata la sua collaborazione, maturata nel corso degli anni in ambito educativo. Oggi Maria Rosa svolge ancora servizio come volontaria, sempre al fianco dei più giovani, presso l’Area Socio Educativa del Centro San Salvatore.

Il Premio Bontà “Don Nando Negri” verrà consegnato domenica 12 luglio 2020 presso il Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo di Cogorno, al termine della messa all’aperto che il vescovo di Chiavari Alberto Tanasini celebrerà alle ore 18:00, in occasione dell’Ad-Dio a don Nando, l’annuale celebrazione della memoria del sacerdote scomparso il 6 luglio 2006.