Chiavari: scuola Mazzini, proseguono i lavori

Riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria dei prospetti esterni dell’edificio scolastico delle Mazzini ovest. Sono gli interventi in fase di realizzazione presso della struttura di piazzale San Francesco. Sostituiti gli infissi, è in corso il rivestimento del cappotto esterno e l’impermeabilizzazione della copertura, con relativo isolamento termico.

«L’amministrazione comunale ha investito oltre 1.200.000 euro per l’efficientamento energetico e adeguamento antisismico della scuola: con i ribassi d’asta installeremo un ascensore per disabili, eliminando così le barriere architettoniche, e procederemo alla posa di una nuova pavimentazione nella parte esterna, sopra al chiostro di San Francesco – dichiara il primo cittadino Marco Di Capua – La stessa tipologia di intervento verrà eseguita, prossimamente, anche alle Mazzini est per circa 1.100.000 euro. Importanti, quindi, gli investimenti che abbiamo previsto per le scuole pubbliche cittadine. Il polo scolastico, composto da Mazzini ovest, Mazzini est e asilo nido Soracco, presente nel centro storico cittadino, avrà finalmente edifici rinnovati e a norma per la sicurezza dei nostri ragazzi».