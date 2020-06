Chiavari: proseguono gli esami di maturità

di Giuseppe Valle

Anche oggi procedono in modalità straordinaria le prove di maturità, con un po’ meno ansia di ieri, essendo già stata aperta la strada dalle prime “cavie”.

C’è attesa per le indicazioni che il Governo darà per il prossimo anno scolastico, si spera in un piano organico, chiaro e sicuro.

Un altro motivo di preoccupazione riguarda le scuole pubbliche paritarie il cui destino è legato alle scelte dell’esecutivo. Oggi a Roma si svolgerà un mob per sensibilizzare – visto che ce n’è ancora bisogno – il governo tutto ed il ministro della Pubblica Istruzione in particolare. Sulla situazione che si verrebbe a creare se chiudessero le scuole paritarie si è già detto molto. Speriamo che l’appello alla responsabilità non resti inascoltato.