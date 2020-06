Chiavari: “il bandolo social” prosegue con Giorgio Pagano

Da Marco Branchetti, Associazione di cultura politica “il bandolo”, riceviamo e pubblichiamo

La nostra attività su ”il bandolo social” prosegue, da domani alle 8.00. Giorgio Pagano ci proporrà una sua riflessione sulle note e sempre attuali vicende egiziane.

Giorgio Pagano è stato Sindaco della Spezia dal 1997 al 2007. E’ impegnato, con Water Right Foundation e Funzionari senza Frontiere, in progetti di cooperazione internazionale in Palestina e in Africa. Giornalista e scrittore, i suoi ultimi libri sono “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia e in provincia. Volume primo”, con Maria Cristina Mirabello (2019) e “Africa e Covid-19. Storie da un continente in bilico” (2020).