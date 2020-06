Dal profilo facebook di Marco di Capua, sindaco di Chiavari

Vi aggiorno, in piena trasparenza, come sempre sull’evoluzione della pandemia a Chiavari.

Oggi non abbiamo avuto nessuna variazione rispetto al giorno precedente, ne’ per le persone positive (11) ne’ rispetto alle persone in isolamento fiduciario.

La strada è quella giusta, ma è ancora lunga.