Chiavari: Caperana Case Sparse, il Comune acquista il primo lotto di terreni

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

È stato stipulato, questa mattina all’Auditorium San Francesco, l’atto definitivo di cessione di una parte di terreni privati attigui alla strada interpoderale di Caperana Case Sparse, relativo ai primi 800 metri partendo dalla curva di San Lazzaro. L’amministrazione procederà, quindi, con l’iter di acquisizione al demanio comunale del primo lotto, in modo tale da attuare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza della strada stessa.

45 i frontisti chiamati a firmare i documenti per il passaggio di proprietà di queste aree alla presenza del sindaco Marco Di Capua, del consigliere David Cesaretti, del notaio Alberto Cecchini, del dirigente comunale del 5^ settore, Mario Luca Bonardi.

«Un momento storico per gli abitanti del quartiere collinare di Caperana. Non siamo venuti meno a quanto promesso ai cittadini in campagna elettorale: da oggi il Comune di Chiavari è proprietario dei terreni dei frontisti del primo tratto di strada interpoderale di Caperana Case Sparse – spiegano il primo cittadino Di Capua e il consigliere Cesaretti – La giunta ha già approvato la progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto di lavori per circa 370 mila euro. Appena perfezionati i passaggi di proprietà, bandiremo la gara pubblica per l’affidamento dei lavori, che contiamo di iniziare entro la fine del 2020, per procedere con opere di manutenzione straordinaria come il consolidamento del manto stradale, la regimazione delle acque bianche, una nuova illuminazione e segnaletica».