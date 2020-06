Chiavari: a Caperana-Case Sparse ora si fa festa (2)

Da Antonio Terzi del Comitato Cittadino Caperana Case Sparse riceviamo e pubblichiamo

Non ci sono parole per ringraziare il Sindaco Marco Di Capua e la Sua Amministrazione in particolar modo il consigliere Cesaretti che con il loro impegno hanno reso possibile che un sogno diventasse realtà.



Un ringraziamento anche agli uffici tecnici nella persona dell’Ing. Bonardi e del Dott. Guatteri.



Termino con un passaggio del discorso sulle periferie dell’architetto Renzo Piano ” Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli”