Camogli: il sindaco spiega l’accesso a San Fruttuoso

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le precisazioni del sindaco Francesco Olivari sull’accesso a San Fruttuoso e spiagge di Camogli

Buona sera a tutte e tutti

Situazione sanitaria stabile anche per oggi (3 residenti positivi e 5 in isolamento fiduciario poiché rientrati dall’estero). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Ancora qualche precisazione sulle spiagge. Per maggior chiarezza suddivido tra Camogli e San Fruttuoso.

Camogli

• Le spiagge libere di Camogli non sono a prenotazione.

• Ogni porzione di spiaggia libera sarà suddivisa in postazioni.

• Il numero massimo delle persone è calcolato sulla base dei metri quadri di spiaggia e degli spazi per il distanziamento.

• Si accederà da varchi prestabiliti segnalati e alcuni saranno chiusi per agevolare il contingentamento degli afflussi.

• Una volta raggiunta la capienza massima della porzione di spiaggia, non sarà più possibile accedere finché non si libererà un posto.

• Il presidio è affidato a concessionari e associazioni.

• Il posizionamento delle attrezzature balneari (teli, sdraio ecc.) sarà possibile dalle 9 in poi (prima si potrà comunque accedere per fare il bagno senza occupare stalli).

• Gli operatori saranno attivi fino alle ore 19. Successivamente l’accesso sarà possibile seguendo le normali regole di distanziamento esposte sui cartelli.

• Si può sempre accedere, senza sostare in spiaggia e occupare postazioni, per fare il bagno o per andare in mare con canoa o altra imbarcazione.

• Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo.

• Occorre sempre e comunque evitare assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale.

• Non si possono occupare postazioni senza essere presenti (a parte naturalmente per fare il bagno o per periodi limitati, tipo il tempo di un caffè).

San Fruttuoso

• Per accedere alla spiaggia libera di San Fruttuoso occorre premunirsi di biglietto gratuito alla Pro Loco Camogli..

• Ogni porzione di spiaggia libera sarà suddivisa in postazioni.

• Il numero massimo delle persone è calcolato sulla base dei metri quadri di spiaggia e degli spazi per il distanziamento.

• Nel borgo è stato istituito un percorso prestabilito, debitamente segnalato, per evitare assembramenti e ingorghi.

• Le modalità di accesso alla spiaggia di San Fruttuoso è segnalata da appositi cartelli anche sui sentieri di accesso.

• Il presidio è affidato all’associazione Guardia Costiera Ausiliaria, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18.

• I volontari della Protezione Civile presidieranno i principali accessi ai sentieri per fornire informazioni agli escursionisti.

• Si può sempre accedere, senza sostare in spiaggia e occupare postazioni, per fare il bagno o per andare in mare con canoa o altra imbarcazione.

• Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo.

• Occorre sempre e comunque evitare assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale.

Come detto nei giorni scorsi, stiamo vivendo una situazione emergenziale e dobbiamo pertanto adeguarci. Le misure di distanziamento sono note a tutti e la planimetria di San Fruttuoso anche. I posti in spiaggia libera sono 104 ed è quindi difficile pensare di condividerne la gestione con altri comuni.

Tra le varie ipotesi, l’idea della distribuzione dei biglietti in loco (a parte un piccolo numero a disposizione del borgo) è stata scartata: è necessario che i visitatori siano premuniti di biglietto onde evitare che il flusso di persone in arrivo, una volta finiti i posti in spiaggia, crei assembramenti, ingorghi e le persone siano costrette a tornare indietro senza poter andare in spiaggia. In questo modo invece, seppure con i limiti dettati dalle normative vigenti in materia di contenimento del contagio, si ha la certezza di poter fruire della spiaggia di San Fruttuoso.

Chiederemo inoltre a chi lascerà la spiaggia di San Fruttuoso, di riconsegnare il biglietto di accesso agli addetti al presidio, che saranno sempre in contatto anche con Pro Loco e battellieri, in modo da poter ridistribuire nuovamente le postazioni libere.

Vorrei ringraziare ancora una volta concessionari e associazioni per la disponibilità a collaborare nella gestione delle spiagge mostrata fin da subito.

E un grazie anche alla Pro Loco che, da sabato prossimo, anticiperà e amplierà gli orari di apertura proprio per venire incontro alle esigenze di cittadini e turisti.

La sinergia con operatori e associazioni del territorio, sempre preziosa, si rivela fondamentale in momenti di difficoltà come questi. Grazie.

