Camogli: Ascot, un video per rilanciare il turismo

Vi proponiamo il bel video realizzato da Ascot Camogli, con il Consorzio Centro Storico Camogli, pensato per dare un messaggio a Comune, Stato e ad ognuno di noi.

“Aprire le nostre attività è uno sforzo enorme e sarà un impegno enorme. Aiutiamoci con la tolleranza da parte della comunità, della catena produttiva, del Comune, dello Stato. Ognuno faccia la sua parte. Noi ci siamo. Chiediamo provvedimenti a supporto del commercio, della ristorazione, del turismo in genere; meno burocrazia per la liquidità e per i finanziamenti; eliminazione delle tasse locali. Sostieni il tuo negozio di fiducia”.