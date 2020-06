Bonassola azzera i canoni di locazione delle strutture comunali

di Guido Ghersi

Il Comune di Bonassola, guidato dal sindaco Giorgio Bernardin, ha azzerato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, i canoni d’affitto delle strutture comunali. La giunta comunale, ha dato sapere che l’iniziativa è nel solco della solidarietà legata alla pandemia del covid 19. Infatti, è stato deciso di non incassare i canoni di locazione che avrebbe dovuto esigere dai gestori di alcune strutture comunali affidate a privati. Tra gli altri, si tratta del compendio immobiliare sportivo situato nella Valle del Giuan, comprendente campi da tennis, bar e l’edificio adibito ad “Ostello della Gioventù”, ubicato in frazione Montaretto.