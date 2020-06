Bolkestein: le responsabilità trasversali della politica (2)

Si potrebbe scrivere un manuale, ormai, sul travaglio della disciplina delle concessioni demaniali marittime. Sul banco degli imputati finisce sempre la Direttiva 2006/123 (Bolkestein): oltre non si va mai, quasi come a pensare che l’approfondimento possa riservarci qualche sorpresa. E qualche sorpresa c’è in quanto il nostro codice della navigazione (da decenni prima della tanto invocata Bolkestein) prevede comunque procedure trasparenti e pubbliche per l’affidamento concorrenziale delle aree demaniali. E non solo. La disciplina europea nasce nel dicembre 2006 (Governo Prodi II) e viene recepita nel marzo 2010 (Governo Berlusconi IV). Nel mezzo, la possibilità, prevista nella direttiva stessa di modificarla in sede europea entro il dicembre 2011. A questo punto una domanda: ma a cosa pensavano in quegli anni i parlamentari italiani (di qualunque schieramento) a Roma e a Strasburgo/Bruxelles?