Uscio: sfalci delle strade carrabili e pedonali

Da Giuseppe Garbarino, sindaco di Uscio, riceviamo e pubblichiamo

Terminati gli sfalci delle seguenti strade carrabili e pedonali.

Vico Filo, Salita Costa di Gazzo, Salita Castello, Colle Caprile Craì, Salita Cannoni, Piazza Noce-Strada Cimitero, Bardi-Cià, Salita Camponi, Salita Muneghi, Altare-Colonia, Altare-Cognetto, Abitato Terrile, Borissa Pero, Cimitero-Chiapporo, Salita Olivi, Salita Pian di Paola, Via V. Veneto-Campo, Strada Ghiardi, Strada Cimitero, Via Campo, Via Craì.

Totale ml. 6,500 circa.

Nei prossimi giorni si procederà allo sfalcio della strada di Terrile, strada Colonia Arnaldi, strada Tenaglio.