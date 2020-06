Turismo: accordo fra Planetaria Hotels e Liguria Together

Da Liguria Together riceviamo e pubblichiamo

Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione e grazie ad una partnership che dura da diversi anni, in questi giorni Francesco Andreoli, Presidente di Liguria Together assieme a Gabriele Fortunato, Direttore del Grand Hotel Savoia di Genova e con la supervisione del Direttore Generale di Planetaria Hotels Damiano De Crescenzo, hanno siglato un accordo di collaborazione particolarmente importante in questa situazione di emergenza post Covid-19, al fine di favorire la ripresa dell’attività turistica per l’estate appena iniziata.



I clienti di Planetaria Hotels, catena alberghiera che gestisce 10 alberghi di charme a 4 e 5 stelle ubicati tra Milano e Roma, potranno prenotare gli Hotels in Riviera associati a Liguria Together direttamente dal sito di Planetaria; viceversa i clienti che passeranno le loro vacanze in Riviera potranno prenotare gli hotels di città dal sito dell’hotel in cui soggiorneranno, usufruendo di alcuni interessanti vantaggi: uno sconto del 10% sulla tariffa migliore disponibile, un drink di benvenuto all’arrivo e un free upgrade della camera in base alla disponibilità del momento.