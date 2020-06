La coppia dispersa ieri alla Ventarola, dopo essere stata raggiunta dai vigili del fuoco di Chiavari (ne avevamo dato notizia ieri), è stata prelevata col verricello dall’elicottero dei vigili del fuoco, depositata in una piazzola. Qui era in attesa l’ambulanza della Croce Rossa di Rezzoaglio che ha trasportato la coppia al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti.