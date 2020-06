Recco: via all’ecocentro, presenti tre candidati regionali

Stamattina in valle della Ne a Recco inaugurazione dell’Ecocentro. Presenti ben tre candidati alle prossime elezioni regionali; tutti della stessa coalizione e pronti a contendersi i voti. Più che naturale la presenza di Franco Senarega (Lega) che è consigliere comunale di maggioranza. Meno logica la partecipazione del genovese Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), riammesso in Consiglio dal Tar solo recentemente, considerato che un esperto di Sanità e non di rifiuti. Infine Dario Capurro (Cambiamo) che porterà acqua a Giovanni Toti. Il sindaco Carlo Gandolfo, per non far torto a nessuno, ha dovuto spendere una parola per l’amico Matteo Rosso, per Franco Senarega e per Dario Capurro.