Nei giorni scorsi, nel centro cittadino di Recco, due ragazzi, poi risultati minorenni, a seguito di un diverbio per futili motivi, aggredivano un loro coetaneo, sottraendogli una collana in oro, dileguandosi. Sul posto la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, identificava i due fuggitivi, deferendoli in stato di libertà per “rapina in concorso”. Refurtiva recuperata e restituita.